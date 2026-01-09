Cristián Olguín, ex referente de Universidad de Chile en su paso por la Primera B, alzó la voz y cuestionó con dureza la programación que enfrentará el conjunto azul durante marzo.

En conversación con Bolavip Chile, el otrora delantero manifestó su molestia por el apretado fixture que obligará a la U a disputar el Superclásico ante Colo Colo como visitante y, apenas días después, afrontar un duelo clave por la Copa Sudamericana frente a Palestino.

El calendario definido por la ANFP establece que Universidad de Chile jugará ante su clásico rival el fin de semana del 1 de marzo, para luego saltar rápidamente al plano internacional el 4 del mismo mes, en un compromiso decisivo por el certamen continental.

La U enfrentará el Superclásico y la Copa Sudamericana con poco descanso (Photosport).

Para Olguín, la seguidilla de partidos no es más que perjudicial para la U: “Eso viene hace tiempo ya, como siempre lo he dicho a la U siempre la tratan de perjudicar. Estamos en 2026 y la siguen perjudicando”, lanzó el ex futbolista.

En esa misma línea, Olguín apuntó directamente a la dirigencia y a la ANFP, señalando que el club debe adoptar una postura más firme ante este tipo de situaciones. “Yo creo que ahí los dirigentes tienen que ponerse las pilas y hacer un reclamo formal, porque siempre lo están programando y están tratando de perjudicar a la U”, sostuvo.

Finalmente, el ex jugador remarcó que este tipo de situaciones no son una novedad para el club. “Toda la vida han perjudicado a la U, toda la vida… Y si no son los árbitros, son los dirigentes de la ANFP que hacen las programaciones. Pero bueno, la U está acostumbrada a que la perjudiquen”, sentenció.

En resumen…