Esta semana ha sido muy noticiosa para Universidad de Chile, comenzando por la presentación de Eduardo Vargas el lunes 5, pasando por la bomba que significó la dolorosa salida de Leandro Fernández y este viernes culmina todo con la llegada a Chile de Lucas Romero.

El resumen de noticias azules de este viernes 9 de enero de 2026:

Llega a nuestro país el volante seleccionado paraguayo Lucas Romero

Luego de una verdadera teleserie, el mediocampista por fin cerró todo con la U y será el segundo refuerzo, después de Eduardo Vargas. Así lo publicó su propio ex club Recoleta en sus redes sociales.

Romero pisó territorio nacional cerca de las 14:00 y no quiso emitir declaraciones a su llegada al Aeropuerto Comodoro Arturo Benitez.

Leandro Fernández encuentra nuevo club

Este miércoles salió a la luz pública la decisión de Francisco Meneghini de no contar con el delantero Leandro Fernández, provocando real conmoción entre los hinchas azules.

Pese a que el atacante advirtió de que si no se le conseguía una salida, se iba a quedar en la U por tener contrato, desde Argentina se supo que arregló todo para ser jugador de un equipo de primera división del país trasandino.

Cobresal recibe a uno de los jugadores cortados por Paqui

Renato Huerta que viene de un préstamo en Unión Española, conversó con Francisco Meneghini y el entrenador le dejó en claro que no contaba con él para esta temporada.

Este viernes el delantero fue anunciado con bombos y platillos por Cobresal, donde jugará la llave para ir a la Copa Sudamericana frente a Audax Italiano.

La U tiene fixture para el 2026 y ya detecta un problema

Universidad de Chile fue notificada del fixture de la Liga de Primera donde deberá enfrentar a Colo Colo el 1 de marzo, es decir, tres días antes del duelo ante Palestino para ir a la Copa Sudamericana.

Se filtran las nuevas camisetas de la U para este 2026

Para terminar, los hinchas azules pudieron conocer cuáles serán las camisetas que tendrá Universidad de Chile para este 2026.

Llamó mucho la atención la camiseta alternativa que volverá a ser blanca, pero con un modelo muy rupturista.