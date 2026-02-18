Que un campeón con Colo Colo se rinda ante un crack de Universidad de Chile no pasa todos los días. Sin embargo, a Gabriel Costa poco le importa estar identificado con el conjunto albo.

El delantero uruguayo-peruano fue consultado sobre un fichaje del cuadro azul y no dudó en llenarlo de elogios. ¿A quién se refirió? Destacó la incorporación de Juan Martín Lucero a las filas estudiantiles.

En conversación con AS Chile, el otrora atacante del elenco de Macul se deshizo en loas hacia el oriundo de Mendoza. Para él, será uno de los mejores de la escuadra universitaria.

“Martín es un gran jugador, ya lo demostró en el fútbol chileno con la capacidad que tiene. Viene de un país muy competitivo donde constantemente son jugadores de élite”, comenzó señalando.

En dicha línea sobre el refuerzo de 34 años, el monarca con el archirrival agregó: “Creo que le va a hacer muy bien a la U. Desearle lo mejor para su momento en Chile“.

Gabriel Costa confía en el nivel de Juan Martín Lucero en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

¿Cómo se pasa de Colo Colo a Universidad de Chile?

A su vez, el goleador -que no tiene nuevo club tras salir de Universitario de Deportes- le bajó el perfil al cruzar la vereda: Juan Martín Lucero también vistió la camiseta alba.

“Más allá del archirrival, los futbolistas somos profesionales y siempre velamos por la familia, por lo económico. Él debe haber tomado la decisión por él y su familia, a lo que viene para su futuro”, indicó.

