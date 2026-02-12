Mauricio Pinilla, exdelantero de la Selección Chilena y otrora goleador de Universidad de Chile, atraviesa un complejo momento tras revelar que fue diagnosticado con cáncer de piel.

Fue a través del programa “Marca Personal” de La Metro TV que Pinigol confesó: “Me detectaron una prostatitis, terminé en la clínica, me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron y me detectaron cáncer de piel”.

La noticia generó un fuerte impacto entre sus seguidores y los hinchas del fútbol, quienes se mostraron preocupados por el estado de salud de uno de los jugadores que supo levantar dos Copas Américas con La Roja.

Mauricio Pinilla conmovió a todo Chile con su confesión | FOTO: Andres Pina/Photosport

A pesar de la gravedad del diagnóstico, Pinilla ha demostrado fortaleza y compromiso con su tratamiento, apoyado por familiares y amigos, y mantiene la esperanza de superar este difícil capítulo de su vida.

Gisella Gallardo y el cáncer de piel de Mauricio Pinilla

Su esposa, Gisella Gallardo, relató en el programa “Hay que decirlo”, donde es panelista, cómo la familia ha enfrentado este proceso. “Es un proceso que estamos viviendo como familia hace un tiempo, obviamente no es fácil. Existe mucho apoyo y contención por parte de nuestro círculo íntimo”, señaló Gallardo.

Sobre la recuperación de Mauricio, agregó: “Gracias a Dios este tratamiento ya va bien encaminado y seguimos confiando en que no va a pasar a mayores. Mauricio es un hombre súper fuerte y yo sé que va a salir de esta como ha salido de muchas”.

La pareja del comentarista de Radio Agricultura y ESPN Chile también relató los momentos más difíciles: “No lo veía bien. El año pasado estaba derrumbado. Estuvo con muchas crisis de ansiedad, con pánico, con miedo, no dormía en las noches, lloraba. Ahora está mucho más repuesto”.

Finalmente, la periodista se refirió al impacto que la noticia tuvo en sus hijos.“Lo recibimos con miedo, lo recibimos con pena, con rabia. Los niños sobre todo, porque la palabra cáncer para ellos significa muerte, por lo de mi papá”, concluyó.

En síntesis…

Mauricio Pinilla atraviesa un difícil momento de salud tras ser diagnosticado con cáncer de piel. La noticia, compartida en el programa Marca Personal, generó preocupación entre sus seguidores.