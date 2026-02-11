Universidad de Chile dejó mucha preocupación en sus hinchas tras lo que fue la derrota ante Huachipato por 2-1 en la segunda fecha del torneo nacional, en donde el equipo de Francisco Meneghini volvió a mostrar una floja actuación, la que lo mantiene sin ganar en la competencia nacional.

Por esto, el ex futbolista Mauricio Pinilla tomó la palabra en el programa ‘F360’ de ESPN y mostró su descontento por lo que ha visto en el equipo de ‘Paqui’, en la que es tajante desde ya e indica que de esta forma, la U no podrá salir campeón del torneo.

“Este año teníamos que salir campeones y no vamos a salir campeones”, partió señalando Pinilla.

Siguiendo en aquello, ‘Pinigol’ deja en claro que con el nivel que ha mostrado el equipo en sus dos presentaciones dentro del torneo nacional, es complejo que la Universidad de Chile pueda ser campeón.

Meneghini es cuestionado en la U | Foto: Photosport

“Yo lo veo difícil (que salgamos campeones) jugando así, es muy difícil que sea campeón”, declaró.



Concluyendo, Pinilla le pone una ardua tarea a Francisco Meneghini en la Universidad de Chile, ya que en caso de no ver mejoras en los próximos partidos, el ex futbolista propone de forma urgente la salida del estratega.

“La U no es un equipo que elabora jugadas de peligro, está lejos del arco, se elabora poco juego asociado. Debería mejorar, si no mejora, patada al traste al técnico y para afuera, hay que cambiar rápido, la U no se puede dar el lujo de perder un semestre”, cerró.

