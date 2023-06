La felicidad acompaña a la Universidad de Chile en estos tiempos luego del revitalizador triunfo ante Universidad Católica por tres goles a cero en la cancha del Estadio Santa Laura.

Por tal razón, en Bolavip Chile conversamos con la leyenda de la U, Sergio Navarro, integrante del recordado Ballet Azul, quien lo primero que comentó, fue que para ellos era muy habitual derrotar al cuadro de la franja.

“Era común y corriente ganarle a la Católica cuando jugábamos nosotros en el Ballet Azul, Perdimos solo una vez en diez años. La U en esa época, tenía un equipo extraordinariamente bueno”, señaló el otrora jugador.

Sobre qué opinaba del duelo en que los azules vencieron a los precordilleranos, Navarro señaló que hay que mantener los pies en la tierra y le mandó un especial mensaje al plantel que dirige el técnico, Mauricio Pellegrino.

“En esto del fútbol puede pasar cualquier cosa, pero este triunfo me da miedo. Yo soy de la U y espero que no se vayan a creer el hoyo del queque ahora que le ganaron a la Católica, pues”, afirmó el ex capitán de la selección chilena del ’62.

Finalmente, sostuvo que los jugadores laicos son buenos elementos, pero que la juventud a veces puede pasar la cuenta y es por eso, que la concentración y profesionalismo son cosas claves en el fútbol.

Navarro durante la celebración del aniversario de la U (Prensa Universidad de Chile)

“La mayoría de los cabros de la U son jóvenes que no tienen experiencia, que han recibido merecidos halagos, pero que no se vayan a pasar para la punta. No se, yo tengo mis dudas de la U, todavía“, enfatizó el ex jugador quien no dudó en dar a conocer que la inestabilidad, es la característica de esta U, “de repente se mandan partidazos como este y a la otra semana, son un desastre”; finalizó el gran Sergio Navarro.