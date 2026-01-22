El mercado de pases del fútbol chileno se sigue moviendo pensando en lo que es la temporada 2026, en donde los distintos equipos de nuestro país buscan nutrir sus planteles antes de iniciar el torneo nacional.

Uno de estos clubes que busca reforzarse de buena forma es Audax Italiano, el conjunto ‘Itálico’ se prepara para tener una buena temporada 2026, en la que desea luchar por cosas importantes.

Por esto, los dirigidos por Gustavo Lema siguen en búsqueda de nuevos refuerzos para este año, en la que ya tendría todo ok para oficializar un nuevo fichaje en este mercado y trata de un jugador que proviene de la Universidad de Chile.

Se trata del volante argentino, Federico Mateos quien se transformará en nuevo refuerzo de Audax Italiano para este 2026, según informó el medio Tanoticias.cl en su cuenta de ‘X’ hace unos instantes.

Mateos deja la U y parte a Audax | Foto: Photosport

“Nuevo refuerzo cerrado!. Federico Mateos es nuevo jugador de Audax Italiano. Llega libre desde Universidad de Chile tras terminar su préstamo en Ñublense, llega con el pase en su poder y firma por un año. La “diestra educada” trae jerarquía para el mediocampo”, señalaron

De esta forma, Audax Italiano sumaría un nuevo fichaje proveniente de la Universidad de Chile, en la que sumado a Federico Mateos, se agrega el portero Pedro Garrido, en donde ambos jugadores esperan ser oficializados en los próximos días.

