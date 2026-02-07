Audax Italiano recibió y goleó por 3-0 a Universidad de Concepción por el inicio de la segunda fecha de la Liga de Primera 2026. El encuentro tuvo como gran figura a un ex Universidad de Chile, Federico Mateos.

El volante entregó destellos desde la primera fecha cuando visitaron a la U en el Estadio Nacional, filtrando pases, haciendo lujos, y hasta aportando con unos caños. El volante argentino se encuentra demostrando un nivel que no alcanzó a lograr en su paso por los azules.

Según datos de la reconocida plataforma, Sofascore, Mateos fue elegido como el mejor jugador del partido con una nota de 8.7, en donde además aportó con el segundo gol de la goleada.

“Creo que es algo que nos pide el profe, hacernos dueños del juego. Quizás por momentos no lo fuimos pero hay que saber sufrir. Cuando queda mal parado el rival hay que aprovecharlo“, declaró el volante luego del encuentro, cuando se le consultó por su alza de nivel.

Federico Mateos la rompe en Audax Italiano

Desde su llegada a finales de 2022, el argentino nunca logró encontrar su mejor versión en el “Romántico Viajero”, esto ya que fue cedido a Ñublense, en donde si llegó a sumar gran cantidad de minutos.

¿Qué viene para Audax?

El conjunto de La Florida deberá viajar a Chillán para enfrentar Ñublense el próximo domingo 15 de febrero a las 18:00 horas. Esto válido por la tercera jornada de la Liga de Primera 2026 en el Estadio Nelson Oyarzún.

En síntesis