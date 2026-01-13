Universidad de Chile tendrá una sensible baja para enfrentar a Racing Club. El conjunto dirigido por Francisco Meneghini deberá considerar una pieza menos para intentar conseguir la primera victoria de la pretemporada.

¿De quién se trata? Es apuntado como uno de los jugadores más promisorios de la institución y tendrá la presión de cumplir con el reglamento sub-21. Su nombre es Ignacio Vásquez.

Según detalló La Magia Azul, el extremo por izquierda de 19 años acusó una dolencia física que le impedirá decir presente en el encuentro amistoso ante el cuadro bonaerense. Tendrá que ver el partido desde las graderías.

“Sufrió una lesión durante estos días que lo saca del duelo ante La Academia de este fin de semana, justo cuando se perfilaba como titular ante la escuadra argentina“, comenzó señalando la publicación.

Luego, agregó: “De todos modos y para llevar calma a los hinchas y sus familias, no es de gravedad y tampoco se va a perder mucho tiempo de las canchas, aunque no podrá ver acción en el Estadio Ester Roa Rebolledo”.

Ignacio Vásquez se lesionó: no estará en el duelo entre Universidad de Chile y Racing Club. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile no tendrá a su promesa ante Racing Club

Cabe consignar que Ignacio Vásquez viene de un complejo 2025. Es por ello que esta campaña quiere recobrar su ritmo de juego: viene de haber disputado 13 enfrentamientos en el último año.

De esta manera, Universidad de Chile tendrá que buscar otra alternativa en el plantel. Tal compromiso ante Racing Club está pactado para el domingo 18 de enero, desde las 19:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

