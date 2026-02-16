Universidad de Chile debe despertar cuanto antes en la Liga de Primera 2026. La escuadra estudiantil no ha sumado victorias en duelos oficiales y se posiciona en la medianía de la tabla del certamen local.

Ante ello, Gonzalo Fouillioux reaccionó en los micrófonos de Balong Radio y cuestionó una ausencia en el equipo titular. Hay un caso que ha captado su atención.

¿Qué pasó? El periodista analizó la suplencia de Lucas Romero. El volante paraguayo fue desde el arrante versus Universitario de Deportes y tras ello vivió la misma suerte contra Audax Italiano. Luego, no ingresó más.

“La U tenía tres necesidades. Una, centro delantero, la más urgente; dos, un mediocampista central; tres, un jugador desequilibrante en el uno a uno para que no recaiga esa responsabilidad en Lucas Assadi“, lanzó.

“Me genera mucha duda lo del mediocampista. No le vi hacer a Lucas Romero nada brillante, pero tampoco le vi hacer nada malo. En Perú, en el primer tiempo jugó un partido correcto. No sé por qué no jugó nunca más“, agregó.

Gonzalo Fouillioux cuestionó la ausencia de Lucas Romero en la U. (Imagen: Club Universidad de Chile)

La suplencia de Lucas Romero en Universidad de Chile

Finalmente, el comunicador llamó a revertir esta situación cuanto antes, específicamente en el recibimiento a Deportes Limache. Bajo su visión, el elenco universitario no puede seguir con el mismo once inicial.

“Lo que más necesitaba la U, además del 9, era un mediocampista central. Quizás era buscar a un jugador de mayor jerarquía ahí o darle una oportunidad a Lucas Romero para que pueda jugar“, comentó.

“Con los problemas en la mediacancha, sería raro que no entre él. La U tiene que tocar el equipo“, cerró.

En resumen: