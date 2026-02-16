Universidad de Chile debe despertar cuanto antes en la Liga de Primera 2026. La escuadra estudiantil no ha sumado victorias en duelos oficiales y se posiciona en la medianía de la tabla del certamen local.
Ante ello, Gonzalo Fouillioux reaccionó en los micrófonos de Balong Radio y cuestionó una ausencia en el equipo titular. Hay un caso que ha captado su atención.
¿Qué pasó? El periodista analizó la suplencia de Lucas Romero. El volante paraguayo fue desde el arrante versus Universitario de Deportes y tras ello vivió la misma suerte contra Audax Italiano. Luego, no ingresó más.
“La U tenía tres necesidades. Una, centro delantero, la más urgente; dos, un mediocampista central; tres, un jugador desequilibrante en el uno a uno para que no recaiga esa responsabilidad en Lucas Assadi“, lanzó.
“Me genera mucha duda lo del mediocampista. No le vi hacer a Lucas Romero nada brillante, pero tampoco le vi hacer nada malo. En Perú, en el primer tiempo jugó un partido correcto. No sé por qué no jugó nunca más“, agregó.
La suplencia de Lucas Romero en Universidad de Chile
Finalmente, el comunicador llamó a revertir esta situación cuanto antes, específicamente en el recibimiento a Deportes Limache. Bajo su visión, el elenco universitario no puede seguir con el mismo once inicial.
“Lo que más necesitaba la U, además del 9, era un mediocampista central. Quizás era buscar a un jugador de mayor jerarquía ahí o darle una oportunidad a Lucas Romero para que pueda jugar“, comentó.
“Con los problemas en la mediacancha, sería raro que no entre él. La U tiene que tocar el equipo“, cerró.
En resumen:
- Un refuerzo sin oportunidades: “No le vi hacer a Lucas Romero nada brillante, pero tampoco le vi hacer nada malo. En Perú jugó un partido correcto. No sé por qué no jugó nunca más”, reflexionó el comunicador.
- Falta de jerarquía o de confianza: Gonzalo planteó la duda de si el jugador no tiene el nivel esperado o si el DT simplemente dejó de confiar en él prematuramente: “Quizás era buscar a un jugador de mayor jerarquía ahí o darle una oportunidad y que pueda jugar”.
- Necesidades no cubiertas: El periodista recordó que el volante central era una de las tres prioridades del mercado (junto al “9” y al extremo), por lo que tenerlo en el banco agrava la crisis de funcionamiento.