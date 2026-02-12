Universidad de Chile se alista para lo que será el inicio de la tercera fecha en el fútbol chileno, en donde los ‘Azules’ se enfrentarán en un importante partido ante Palestino, en el que buscan sumar sus primeros tres puntos en el torneo.

Previo a este duelo, el ex futbolista Gonzalo Jara habló en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports y se refirió a lo que sería el onceno azul para enfrentar a Palestino, el que contará nuevamente con el joven Diego Vargas como carrilero y confía en su buen rendimiento.

“Me parece un buen equipo, que mantenga a (Diego) Vargas, que creo pudo haber sumado más minutos, no sé si se equivocó en sacarlo, porque con Morales no cambió o no dio lo que ‘Paqui’ pensó lo que podía ser. Defensivamente tiene que seguir creciendo, pero ofensivamente hizo un buen partido”, parte señalando Jara.

Siguiendo en aquello, el ‘Bicampeón de América’ con La Roja manifestó su gran deseo de poder ver a un nombre dentro del equipo de ‘Paqui’ Meneghini, en la que siente que el venezolano Bianneider Tamayo puede ser una pieza importante para una línea de tres.

Tamayo tuvo un buen 2025 en Unión Española | Foto: Photosport

“Lo otro es mantener el equipo, la línea de tres, a mí me gustaría ver a Tamayo, yo le pongo muchas fichas como central zurdo en línea de tres, a la derecha Zaldivia y Calderón”, declaró.

Finalmente, Jara habló de lo que han sido los rendimientos individuales en la U, en donde puso el foco en Franco Calderón, a quien le pone tarea para repuntar y retomar su nivel de años anteriores, al igual que todo el plantel de la Universidad de Chile.

“Los rendimientos individuales de Calderón específicamente, no han sido buenos, pero uno espera que sean lo que fueron el año pasado, de un año de mucho rendimiento. La U necesita ganar, necesita ganar y que fluyan esos 35 minutos antes que Huachipato encontrará el empate del partido”, cerró.

