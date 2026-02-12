Universidad de Chile tiene todo el foco puesto en lo que es su temporada 2026, la que sin duda es tremendamente importante por lo que es el gran objetivo del equipo en este año, que es volver a ser campeón del torneo nacional.

Si bien el objetivo está en que los ‘Azules’ vuelvan a ser campeones del fútbol chileno, dentro del club empiezan a mirar lentamente lo que puede ser el próximo año, en la que se viene algo muy especial: los 100 años del club.

El centenario de la Universidad de Chile sin duda que comienza a ser un tema en el club, en donde quieren estar a la altura en todos los aspectos para lo que es este momento histórico para la institución.

Sobre lo que será esta gran celebración para el club, en las últimas horas un importante jugador con pasado en la Universidad de Chile ha hecho un tremendo guiño para poder decir presente en el centenario azul, el que sin duda ilusiona a los hinchas.

El guiño de Mora para volver a la U en el 2027

Mora desea su vuelta a la U | Foto: Photosport

En su cuenta de Instagram, el delantero Felipe Mora ilusionó con todo a los hinchas de la Universidad de Chile con un importante guiño para poder decir presente en el centenario de la U.

Un fanático azul le escribió ‘Tenías que estar para los 100 años de la U, Pipe’, a lo que el hoy atacante del Portland Timbers le respondió con dos emojis con los dedos cruzados, el que sin duda es un gesto para que aquel deseo se pueda cumplir.

Luego de esta respuesta, rápidamente los hinchas de la Universidad de Chile se volcaron en la cuenta del hoy delantero de 32 años para pedir su regreso para dicha temporada.

Ahora en la Universidad de Chile solo deberán esperar para lo que será aquella celebración tan importante para el club en la próxima temproada, en la que esperan estar a la altura de este momento, donde ya tienen un nombre que se candidatea para volver y celebrar los 100 años de la U.

