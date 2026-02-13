Universidad de Chile ha tenido un flojo comienzo de temporada dentro del fútbol chileno, en donde los ‘Azules’ aún no saben de victorias en estas dos primeras fechas, algo que sin duda hace tambalear el proceso de Francisco Meneghini.

Sobre esto, el ex futbolista Gonzalo Jara se dio su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para hablar sobre lo que es el proceso de ‘Paqui’ en la U, en la que deja de lado el fatalismo y pide tiempo para que el DT logre poner su sello en los ‘Azules’.

“Paqui es cercano y de conversar con los jugadores, no sé cómo habrá sido Álvarez en la interna, igual él llevaba dos años y había un conocimiento, un cariño por mucho de sus jugadores, los que hizo crecer junto al colectivo, pero el jugador también tiene que adaptarse, el jugador no puede vivir del afecto”, parte señalando Jara.

Agregando a sus dichos, el Bicampeón de América con La Roja apunta a que es clave que los jugadores logren adaptarse a la brevedad al plan de ‘Paqui’ y así plasmar de la mejor forma el estilo que busca imponer el DT en la U.

Jara pide paciencia por Meneghini en la U | Foto: Photosport

“Hay que apuntar a que los jugadores se adapten, yo creo que esto es tiempo, son entrenadores que necesitan llevar con tiempo partido a partido, que vayan plasmando su juego”, declara.

Concluyendo, Jara apunta a que el desafío de la Universidad de Chile ante Palestino para esta fecha de la Liga de Primera es un importante apretón para los ‘Azules’, en la que sabe que para ir ganando confianza es clave una victoria y que logren tener sensaciones positivas con su nivel.

“Si fueron 35 buenos momentos con Huachipato, que sean 60 minutos ahora, pero tratar los malos momentos, en el que no te hagan goles, la realidad es que la U perdió por dos pelotas detenidas, una segunda pelota y un córner que pierden la marca”, cerró.

En Síntesis