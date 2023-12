Huachipato ha logrado hilar una importante temporada dentro del Campeonato Nacional, en la que los ‘Acereros’ llegan a la última fecha del torneo con una chance de poder coronarse como campeón del torneo en lo que será su enfrentamiento ante Audax Italiano.

En la previa a este compromiso, el entrenador Gustavo Álvarez conversó con los medios de comunicación previo al duelo ante los ‘Itálicos’, en la que avisa que el equipo está más que mentalizado para lo que será este importante duelo.

“Hemos sentido el apoyo de la gente todo el año, son muy importantes en la actualidad de Huachipato. Al plantel lo veo muy bien, ha subido mucho la competitividad interna y un equipo es el reflejo del plantel”, comenzó señalado Álvarez.

Poniendo la mira para el duelo ante Audax, el estratega argentino indica que se toman con mucha tranquilidad lo que será este partido definitorio, en la que espera que el equipo puede imponer sus términos para lograr los tres puntos y esperar que Unión Española le pueda dar una mano para ser campeones o estirar este torneo a un partido de definición.

Álvarez habla sobre Huachipato y sus rumores en el futuro | Foto: Photosport

“Luchando por esta instancia es igual que todo el año, pero ahora hay un desenlace, estamos muy preparados para una vez más imponer nuestra idea, superar al rival, es nuestra intención para que nos acerque una vez más a sacar los tres puntos“, declaró.

Gustavo Álvarez y los rumores de Colo Colo y la U

Finalmente, Álvarez abordó lo que han sido los fuertes rumores que lo han vinculado en los últimos días para poder llegar a la banca de Universidad de Chile o Colo Colo para la próxima temporada, en la que respondió con mucha claridad ante esta consulta.

“Son simplemente rumores, tengo la costumbre de no desenfocarme jamás en medio de una temporada, estoy cien por ciento mentalmente, físicamente, espiritualmente en Huachipato y la importancia de este desenlace, no me detengo a atender rumores, sería una pérdida de tiempo”, cerró.

¿Cuándo jugará Huachipato por la última fecha del Campeonato Nacional?

Huachipato se verá las caras en la última fecha ante Audax Italiano este viernes 8 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Huachipato.