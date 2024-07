La infracción de Lautaro Pastrán no fue advertida por el juez Diego Flores.

Universidad de Chile se impuso ante Everton en una de las semifinales de la Zona Centro Norte de la Copa Chile ganando 1-0 en el Estadio Nacional forzando una definición a penales que fue favorable a a los azules 4-3.

Gustavo Álvarez le dio la titularidad al joven Ignacio Vásquez, el que tuvo que salir del partido luego de una fuerte entrada de Lautaro Pastrán cuando recién comenzaba el encuentro.

En la conferencia de prensa, el entrenador de la U se mostró muy molesto con la acción temeraria del jugador de Everton y apunto al árbitro Diego Flores por no haberle mostrado la tarjeta roja.

“La expulsión es un acto fallido. El foul que le hacen a Nacho Vásquez es de expulsión“, reclamó el estratega.

Agregando que “al no haber VAR, el árbitro no lo termina de ver. Fue delante de mío y no lo dudo, fue una tijera y de atrás. Si van 45 segundos de juego o 30 minutos da lo mismo. Le dolió mucho”.

Gustavo Álvarez muy molesto por la patada que recibió Ignacio Vásquez

Parte médico de Ignacio Vásquez

No hay parte primario respecto al estado de salud del volante de Universidad de Chile, sin embargo, el DT Gustavo Álvarez indicó que “mañana se hará unos estudios y espero que no sea nada“.