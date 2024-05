Gustavo Álvarez no se vuelve loco por Luciano Cabral: "No es un tema prioritario"

No cabe duda que Luciano Cabral es uno de los jugadores más destacados del Campeonato Nacional y se especula de que Universidad de Chile y Colo Colo están interesados en el 10 de Coquimbo Unido.

Tal como publicó BOLAVIP el 29 de marzo, fue el mismísimo Gustavo Álvarez el que le bajó el dedo a principio de año para no tapar a los volantes jóvenes que tiene la U, Lucas Assadi y Jeison Fuentealba.

Este viernes en conferencia de prensa, el entrenador de los azules fue consultado derechamente por el interés en Luciano Cabral.

“Todavía eso no se conversa. Nosotros creemos que tenemos que ir partido a partido y mientras que no haya una ventana de mercado abierta, no es un tema prioritario”, afirmó.

Gustavo Álvarez deja en claro que no piensa en refuerzos aún.

El estratega de a U quiso dejar en claro que hoy no está pensando en refuerzos para la segunda rueda, haciendo hincapié en que su cabeza está en el próximo partido.

“Estamos enfocados en Iquique y los cuatro partidos que quedan. A partir de la fecha 15, con una ventana bastante larga de marcado, recién analizaremos la evaluación de nuestro plantel y si es necesario incorporar o no. Es un tema que hoy no es prioridad para mí. No hablo de jugadores y supuestos”, cerró.