Gustavo Álvarez no quedó indiferente a la expulsión de Leandro Fernández en la caída de Universidad de Chile ante Deportes Iquique. El DT del cuadro azul aseguró que estaba cerca de la jugada.

¿Y qué percibió? Para él, no hubo intención del atacante argentino de agredir a Joaquín Moya. La jugada le costó tarjeta roja a la figura azul en el minuto 30: Piero Maza no la revisó en el VAR.

En conferencia de prensa, señaló: “En cuanto a la expulsión de Leandro, la verdad es que la veo bien clara: se resbala y no tiene ninguna intención de golpear al rival. Fue totalmente accidental”.

Sin embargo, no se excusó. “Hay que ser equilibrado. Si no hablo de los arbitrajes nunca, no hay que hacerlo cuando se pierde. Si no, suena a excusa y es una forma de refugiarse en un lugar cómodo, en vez de enfocarse en el trabajo”, agregó.

En dicha línea, agregó: “(…) Nunca hablé de los arbitrajes, no voy a hablar para ser consecuente con mi perfil, pero si digo que lo de Leandro fue netamente un accidente. No tengo duda, porque estaba ahí”.

El entrenador de Universidad de Chile aseguró que Leandro Fernández no quiso golpear a Joaquín Moya.

La otra polémica

Tras ello, el DT de Universidad de Chile aludió a la falta en el minuto ocho de Steffan Pino contra Fabián Hormazábal. No quiso referirse a esa jugada: no la visualizó bien.

“En esa estoy lejos. Fabián evidentemente estaba muy golpeado. Lo de Leandro lo vi y la de Fabián estaba más lejos. Me parece que hablar mal del arbitraje es ponerse en un lugar común de excusa”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente desafío de los azules será recibir a Unión La Calera por la fecha 27 del torneo. Se disputará el sábado 5 de octubre, desde las 17:30 horas, en el Estadio Nacional.