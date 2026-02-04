Colo Colo hoy en día vive un presente bastante complicado dentro del proceso de Fernando Ortiz, en donde los ‘Albos’ se han llenado de dudas y la continuidad del entrenador argentino ya comienza a ser un tema para este 2026.

Por esto, en los últimos días se ha instaurado el deseo dentro del mundo de Colo Colo la posibilidad de que el ex entrenador de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez pueda llegar al ‘Cacique’.

En las últimas horas, el mismo Gustavo Álvarez conversó en exclusiva con el programa ‘La Noche de TyC Sports’ del mismo canal y se refirió a lo que son estos rumores que lo empiezan a vincular con Colo Colo, en la que se manifestó.

“Lo que pasa que si hacemos de todo rumor una posibilidad, es una locura, a mí me ha sonado el teléfono en este mes, pero yo espero el proyecto que coincida con el momento de mi carrera. Colo Colo no me llamó”, parte señalando Álvarez.

Álvarez responde a la posibilidad de dirigir a Colo Colo | Foto: Photosport

Agregando a esto, el ex DT de la U dejó muy en claro que tiene un gran respeto por toda la gente de la Universidad de Chile, por lo que ve demasiado complicado la posibilidad de dirigir a Colo Colo por respeto a los ‘Azules’.

“Es similar (a la rivalidades en Argentina), yo tengo un gran respeto y cariño por la gente de la Universidad de Chile, me identifico muchísimo con el club, su gente y sus hinchas, así que es una decisión muy difícil, diría imposible”, remarca.

Concluyendo, Álvarez habló de su gran cariño por el hincha de la Universidad de Chile, en la que comentó como fue su proceso para conseguir ese respeto por el hincha azul, el que hasta día de hoy lleva en el corazón.

“Es difícil (dirigir Colo Colo), es algo impensado, yo sentí que la gente de la U primero me aceptó, luego me respetó y me sentí querido, entonces la circunstancias de mi salidas fueron otras, nada que ver con la gente o jugadores, así que yo guardó respeto y cariño por la U”, cerró.

