Colo Colo vive días de tensión tras su debut oficial: cayó 3-1 ante Deportes Limache por la Liga de Primera 2026. Un resultado que no agradó a los hinchas ni a la directiva del elenco popular.

Por ello, la continuidad de Fernando Ortiz se convirtió en un misterio. El DT argentino aún no convence desde su arribo a Macul y los críticos ya comienzan a postular a posibles reemplazantes.

Uno de los que alzó la voz por el complejo momento del club fue Gualberto Jara. En conversación con RedGol, el referente del cuadro albo pidió considerar a un destacado estratega que pasó por Universidad de Chile.

¿Su nombre? Gustavo Álvarez. “Es una buena alternativa. Ya conoce el medio, ya dirigió a otra institución grande en Chile, así que estaría bien. Creo que podría ser una buena alternativa“, lanzó el paraguayo.

Sobre la misma línea, agregó: “Antes costaba pasar de un clásico rival a otro, era muy difícil, ocurría en contadas ocasiones. Hoy en día ya es es algo normal, todo es más profesional y perfectamente se puede dar”.

Gustavo Álvarez está sin club: Gualberto Jara lo quiere en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

El paso desde Universidad de Chile a Colo Colo

Finalmente, Gualberto Jara profundizó sus elogios hacia Gustavo Álvarez. Este último está sin trabajo desde su polémica salida desde el archirrival albo: se descartó su llegada a la Selección de Perú.

“Es un tremendo entrenador, ya mostró sus condiciones. Tiene una idea de juego que se nota en sus equipos, lo que pretende incluso se plasma a nivel internacional y llevó a la U a instancias decisivas”, cerró.

