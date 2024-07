Universidad de Chile tuvo que sufrir más de la cuenta para instalarse en la final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile 2024, en donde derrotó por la cuenta mínima a Everton de Viña del Mar en los 90 minutos y luego se impuso en los lanzamientos penales.

Con la clasificación consumada, Gustavo Álvarez enfrentó la conferencia de prensa post partido y de una fue consultado por el Merado de Pases de la U, en donde solo han sumado a Antonio Díaz como refuerzo para el segundo semestre.

La U está en la final de la Zona Centro Norte. | Foto: Photosport

El estratega de la U sacó el habla y aseguró que “No me preocupa. Tengo un diálogo día a día con el presidente y la gerencia y sé que hay gestiones que no son fáciles por la calidad de jugadores que buscamos”, dijo.

Fue el mismo Álvarez quien pidió paciencia a los hinchas y reconoció que los jugadores que ha pedido para el plantel azul no son fáciles para la dirigencia estudiantil: “Sé que no son fáciles y hay que tener un poco de paciencia, empezando por mí”, sumó.

“Se apunta a lo que necesitamos, en función de cada característica o nivel de jugadores según el plantel que tengo, el cual reconozco estoy muy agradecido porque este plantel terminó primero en la primera rueda, entonces no perdamos vista de eso tampoco”, remató en el cierre.

El próximo partido de Universidad de Chile

Universidad de Chile deberá visitar a Cobresal este domingo 21 de julio a las 3 de la tarde en el Estadio El Cobre de El Salvador, duelo válido por la Fecha 16 del Campeonato Nacional 2024 donde la U es el único líder que tiene la competición.