Universidad de Chile está muy próxima a iniciar lo que será su participación en el torneo nacional 2026, el que parece ser el gran objetivo del equipo para lo que será esta temporada y esperan en su duelo ante Audax Italiano, partir con el pie derecho.

Ante esto, en las últimas horas el ex jugador Gustavo Lorenzetti habló sobre lo que es el presente azul y en específico a lo que es la llegada de Francisco Meneghini a la banca de la U, en la que dejó su opinión.

“Lo conozco a Paqui, sigue la misma línea como Sebastián (Beccacece) y Jorge (Sampaoli) con distintos matices y diferentes personalidades. Hace mucho tiempo no habló con él, pero seguramente en estos años ha adquirido experiencia”, comenzó señalando Lorenzetti.

Siguiendo en aquello, el campeón con la U en la Copa Sudamericana 2011 deja en claro a ‘Paqui’ que el llegar a la banca de la Universidad de Chile es hoy su gran desafío y que su arribo, no deja de ser una apuesta, que espera que resulte.

Lorenzetti y su mensaje a Meneghini | Foto: U. de Chile

“Ha dirigido varios clubes, pero la U es un desafío mayor a lo que ha tenido anteriormente, va a depender de él, conocimientos tiene, para mí es una apuesta importante que hace el club. Considero que es una buena contratación y ojalá que por el bien de todos salga bien esto”, replicó.

Concluyendo, Lorenzetti fue consultado sobre Lucas Assadi y lo que considera su puesto ideal dentro del campo de juego, en la que siente que tanto como creador o un extremo, el 10 de la Universidad de Chile puede rendir de la mejor forma y ser de ayuda para el equipo.

“Creo que puede jugar por los dos lugares, por ahí al ponerlo de 10 la pelota puede pasar más por él y de extremo, él tiene una virtud muy importante que es el mano a mano, creo que es muy desequilibrante. Si me pongo en el lugar del DT, consultaría con el jugador donde se siente más cómodo, Lucas se siente cómodo con libertad”, cerró.

