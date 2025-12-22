Esta semana debería quedar sellada la desvinculación de Gustavo Álvarez con Universidad de Chile, director técnico que anticipó su salida del club en la previa de la Fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

La negociación no ha sido nada de fácil y el DT no quiso dar a torcer su brazo, pese a que mantenía contrato vigente con la institución hasta 2026. De igual manera, habrían llegado a acuerdo y el anuncio es inminente.

El término del vínculo entre Álvarez y la U da pie para que la U pueda anunciar al nuevo director técnico que se hará cargo del primer equipo masculino y para el cual hay dos candidatos: Renato Paiva y Francisco ‘Paqui’ Meneghini.

Pagui cobra menos de la mitad que Renato Paiva. | Foto: Photosport

Según pudo averiguar Bolavip Chile, el ex entrenador de Botafogo estaría pidiendo alrededor de US$1.2 millones de dólares por temporada, muy por encima de la exigencia de Meneghini que rondaría los US$ 550.000 de la divisa estadounidense.

El precio se explica, en parte, por la trayectoria de ambos: Paiva dirigió en Independiente del Valle, Botafogo, Bahía y Fortaleza de Brasil, entre otros, mientras que Meneghini ha estado en Unión La Calera, Audax Italiano, Everton, Defensa y Justicia y O’Higgins de Rancagua.

Las cartas están sobre la mesa y ahora será la cúpula de Azul Azul la que tenga que decidirse por el próximo entrenador de Universidad de Chile, quien tendrá que afrontar la fase previa de la Copa CONMEBOL Sudamericana en 2026 y tres torneos a nivel local.

