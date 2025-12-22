Universidad de Chile vive lo que son horas claves para lo que será su 2026, en el que los dirigentes deben decidir en quien será su nuevo entrenador pensando en el próximo año.

La directiva del ‘Romántico Viajero’ espera poner punto final al proceso de Gustavo Álvarez y así, ultimar sus detalles para llegar a un acuerdo con su nuevo entrenador, en donde esta semana debería conocerse el nombre del estratega azul para el 2026.

Hoy los dos grandes candidatos dentro de la Universidad de Chile son el portugués, Renato Paiva y el argentino, Francisco ‘Paqui’ Meneghini, en la que de estos dos nombres saldrá el DT para los ‘Azules’.

Si bien esta decisión aún no se da a conocer dentro de la Universidad de Chile, los hinchas ya se han hecho sentir en las redes, teniendo a su candidato claro entre estas dos opciones.

Paiva es el gran candidato para el hincha de la U | Foto: Photosport

En esta jornada, Bolavip Chile hizo una encuesta a los hinchas de la U sobre quien le gustaría que fuera su nuevo entrenador para el 2026, en la que se inclinan claramente por el portugués, Renato Paiva.

¿Las cifras? 307 personas fueron las que votaron dentro de esta encuesta, en la que Renato Paiva obtuvo 243 votos para llegar a la banca de la U, mientras que Francisco ‘Paqui’ Meneghini tan solo tuvo 64 votos.

De esta manera, el hincha de la Universidad de Chile hace notar su deseo sobre el próximo entrenador para el club, en la que Paiva parece ser su gran candidato para este oportunidad.