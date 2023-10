Gustavo Lorenzetti se vuelve loco junto a su hijo en el triunfo de Rosario Central ante Newell's Old Boys

El ex jugador de Universidad de Chile, Gustavo Lorenzetti, festejó con mucha euforia el triunfo de Rosario Central ante Newell’s old Boys en el clásico de la ciudad argentina.

El partido favoreció al cuadro canalla por un tanto a cero, gracias a la hermosa conquista de tiro libre de parte de Ignacio Malcorra, en los minutos finales del compromiso y que hizo delirar a toda la parcialidad de Central.

El Duende estuvo presente en el estadio junto a su hijo, con quienes celebraron a rabiar vistiendo los colores del conjunto de la academia rosarina, vibrando así, con algo que muy probablemente, hace mucho no podía presenciar in situ.

Y fue en Instagram, donde el ex 22 azul sacó toda su emoción por la victoria y por haber compartido con el muchacho. “Parar la pelota y disfrutar de otras cosas, esa siempre fue la idea. Dicen que de la primera vez nadie se olvida, poder llevarte a ver tu primer clásico y que sea con triunfo me llena de felicidad”, reveló el ex futbolista.

Finalmente, recalcó su alegría por el hecho que su hijo haya gozado una instancia como esta. “Otro de los momentos que nos van a quedar grabados y siempre con una pelota de por medio, estoy seguro que lo disfrutaste mucho. Rosario es de Central, la ciudad está en orden“, concluyó Lorenzetti.

El loco festejo del Duende junto a su hijo (Instagram)

¿Cuántos títulos ganó Gustavo Lorenzetti en la U?

Llegó a los azules en esa época exitosa del 2011 a mediados de año y lo hizo para llenarse de gloria, anotando en la final de la Copa Sudamericana ante Liga de Quito.

Esa estrella internacional, fue la primera que consiguió Lorenzetti con la camiseta azul. En total, ganó ocho títulos con los universitarios, desglosados en cuatro campeonatos de primera división, dos Copa Chile, una Supercopa de Chile y la mencionada, Copa Sudamericana.

A finales de 2018, emigró de la U dejando una huella imborrable y mucho cariño, entre los fanáticos del romántico viajero.