Pese al triunfo del Team Chile en el fútbol masculino en los Juegos Panamericanos ante México por un gol a cero, las sensaciones fueron buenas por el desempeño de la escuadra de Eduardo Berizzo, aunque aún llama la atención por los escasos minutos de un jugador.

El futbolista en cuestión es el jugador de Universidad de Chile, Lucas Assadi, quien sumó muy pocos minutos en el juego y su paso por el terreno de juego, no dejó nada para el análisis.

Sin embargo, no son pocos quienes reaccionaron para el momento del canterano azul, quien no vive un buen presente. Bolavip Chile dialogó con el histórico jugador de la U, Héctor Hoffens, quien no dudó en entregar un diagnóstico por el oriundo de Puente Alto.

Para el ex delantero, lo del 10 azul es simplemente un tema mental y por la escasa madurez. “Lo de Assadi es un tema de cabeza, todavía es inmaduro. Se agrandó, se creyó el cuento, levantó el potito y ahí se echó“, sentenció de manera drástica Hoffens.

Sobre si es la posición la que incomoda al futbolista, para el otrora atacante, esa no es excusa y todo pasa finalmente, por la poca capacidad del futbolista.

“Cuando tu juegas en la selección, da igual en la posición que lo hagas, pero tienes que rendir acorde a tus condiciones, pero este cabro chico no ha hecho nada“, afirmó.

Hoffens llamó a Assadi a mirar a Damián Pizarro, quien con sus ganas y capacidad, es un arma poderosa en el ataque chileno. “Damián Pizarro estuvo a punto de hacer un gol y lo que más me molesta que estos cabros chicos se agrandan y cuando aterrice, Assadi volverá a ser ese jugador que promete“, manifestó el ex deportista.

Hoffens critica el duro presente de Lucas Assadi (Photosport)

“Pongamos a esta selección en las eliminatorias”

El ex futbolista de la U, alabó el desempeño de los chilenos en el arranque en Santiago 2023, al punto que espera que muchos de estos jugadores, sean considerados en el proceso clasificatorio y de manera irónica, espera que este equipo sea el que compita en noviembre próximo.

“Pongamos a esta selección en las eliminatorias. Anduvo bien, equipo clarito, buen juego. La verdad, es que yo me sorprendí y eso que habían varios cabros que yo no conocía”, cerró Hoffens.

¿Cuándo y contra quien juega el Team Chile en el fútbol masculino en Santiago 2023?

Este jueves, La Roja de Eduardo Berizzo tendrá su segundo apronte en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, cuando enfrente a Uruguay, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, a contar de las 18 horas.