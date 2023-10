Tanto en la Universidad de Chile como en la Selección Chilena, el talentoso Lucas Assadi se ha tenido que conformar con ver los distintos compromisos desde la banca de suplentes y solamente ha entrado en los minutos finales de cada compromiso.

Fue ante la Selección de México que Eduardo Berizzo decidió dejar en la banca al oriundo de Puente Alto dándole otro golpe a un futbolista, que pese a su irrupción en el último año, no ha consolidarse en el presente Campeonato Nacional.

Assadi estuvo 12 minutos ante México | FOTO: Photosport

Esto ha despertado un fuerte debate entre los hinchas nacionales y los ex futbolistas, quienes ven como una de las grandes promesas del fútbol chileno comienza a perder terreno con sus pares.

Marcos González, ex defensor del Romántico Viajero, dialogó con Bolavip Chile y criticó las decisiones que han tenido los distintos entrenadores con Assadi.

“Más allá que no rinde es que no tiene las opciones de jugar, yo todavía no lo he visto 4 o 5 partidos de titular como si le han dado a otros jugadores sin rendimiento ¿Por qué no se lo damos a los jóvenes que tienen más potencial?”, enfatizó Lobo del Aire.

“Tenemos muchísimo potencial con Assadi, pero lo hacemos jugar 10 o 15 minutos y fuera de su posición. Yo no entiendo a los entrenadores?”, sentenció.

¿Cuántos partidos ha disputado Lucas Assadi en la Universidad de Chile en el 2023?

El canterano de Universidad de Chile lleva 22 encuentros disputados este 2023 con los azules, siendon