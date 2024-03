Héctor Chico Hoffens feliz con el presente de la U aunque advierte a los jugadores: "No deben...."

No es un secreto que los hinchas de Universidad de Chile están on fire con el presente azul luego de ganar los cuatro partidos que han disputado en el Campeonato Nacional, con Superclásico incluido en el Monumental y Héctor Chico Hoffens no es la excepción.

El ex delantero universitario conversa con BOLAVIP, ya no para criticar en su estilo, si no que para analizar lo que pasa con el equipo de su vida, y donde pese a manifestar estar muy tranquilo con lo que hace Gustavo Álvarez en la banca, hace un especial pedido a los jugadores.

“Yo creo que la U ha ganado estrechamente, no tan contundente, no tan vistoso, ni con un fútbol tan categórico”, asegura.

Aunque reconoce que “lo cierto es que la U ha hecho cosas que en los años anteriores nunca las hizo, entonces este equipo le ha dado satisfacciones a la hinchada después de varios años sufriendo”.

Héctor Hoffens le pide cautela a los jugadores de la U.

El consejo de Héctor Chico Hoffens

Para el ídolo azul es fundamental que el plantel que dirige Gustavo Álvarez mantenga los pies sobre la tierra como hasta ahora.

“Los jugadores deben estar tranquilos, no creerse el cuento, eso de estar un rato más en la cancha festejando y sacándose fotos hay que llevarlo con tranquilidad, hay que ser cautelosos en la victoria y en la derrota”, afirma.

Igualmente Hoffens valora lo hecho por el cuadro azul este 2024. “Hasta el momento está todo bien, se gana, aunque sea 1-0, pero se gana, y eso es lo más importante”, cerró.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

La U se pondrá al día con el partido pendiente correspondiente a la Fecha 1 del Campeonato, cuando enfrente este lunes 25 de marzo a las 19:00 a Cobresal en el Estadio Nacional.