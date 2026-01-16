Es inminente la llegada de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile, ya que entre los próximos días, el argentino debería aterrizar en Chile para firmar con los azules. El sueldo del “Gato” ha sido algo que genera controversia en el pueblo azul, en donde ya surgieron las primeras críticas.

“Eso también puede ser un problema para el grupo por cómo se den las cosas”, declaró Héctor Hoffens en conversación con ADN Radio, sobre el alto sueldo del delantero en la U.

Es sabido que el ex Colo Colo tiene mérito para cobrar un alto sueldo, y más por su llegada directamente desde el fútbol brasileño. Lugar en donde se sabe que Chile está a años luz en temas de sueldos a futbolistas.

“El sueldo que va a ganar para mí es irrisorio, algo que no concuerda con el medio chileno”, aseguró el histórico de los azules.

En Brasil, el argentino recibía un sueldo de $120 mil dólares mensuales, lo cual equivale a más de $100 millones de pesos chilenos.

Juan Martín Lucero firmará en Universidad de Chile

Según información de RTI Esporte, el sueldo del mendocino, bordeará los $100 millones de pesos chilenos, convirtiéndose en uno de los futbolistas mejores pagados en nuestro fútbol nacional.

¿Cuáles son los sueldos más altos en el fútbol chileno?

Comienza la lista con Arturo Vidal, quien gana $114 millones de pesos chilenos, después habría un gran salto hacia Claudio Aquino quien gana $83 millones. Luego estarían igualados en el tercer puesto Javier Correa junto con Fernando Zampedri, quienes ganan $70 millones de pesos chilenos. Esto significa que el “Gato”, será el segundo futbolista mejor pagado de nuestro país.

