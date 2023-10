Finalmente, el duelo entre Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2023 fue suspendido por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) producto de un corte de agua que afectará a varias comunas de la Región Metropolitana durante el sábado 7 de octubre.

Desde la dirigencia de la U hicieron todo lo posible para mover el encuentro para el domingo 8 de octubre, pero los dirigentes del cuadro de Viña del Mar rechazaron esta opción.

“Estaba la intención de reprogramarlo para el domingo, pero nosotros teníamos planificada la semana a que el partido fuera el sábado y habíamos decidido que el equipo, una vez concluido el partido, tuviera un descanso de una semana…Había un coste familiar y sentimental, más allá del costo de los boletos para eventuales reprogramaciones de viajes”, declaró el presidente ejecutivo de Everton, Miguel Torrecilla.

Esta situación hizo que Héctor Tito Awad, periodista de La Magia Azul, perdiera la paciencia y se lanzara contra la entidad por la suspensión del compromiso ante los Ruleteros.

“¿De qué sirve ser local? ¿Manda la visita? Me parece una gravedad incalculable, puede llevar a que los clubes se van a aprovechar de esta decisión de Everton ¿Qué no puede cambiar el viaje de un día para otro? Esto es perjudicar a la U, esto que ha hecho la ANFP es perjudicar a la U, las sanciones y un petardo vale como no sé cuántos petardos de otro equipo”, manifestó el contertulio de la U.

Los Azules y Ruleteros tendrán que seguir esperando para verse las caras por el Torneo Nacional | FOTO: Andres Pina/Photosport

“A la U la han perseguido durante todo el año con castigos injustos y lo digo con absolutamente seriedad”, decretó.

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

Universidad de Chile tendrá que esperar por la reprogramación del partido con Everton. Por ahora, en la programación su próximo rival será Universidad Católica el fin de semana del 12 de noviembre.