Luciano Daniel Pons sería el nombre del delantero escogido por la Universidad de Chile para afrontar el Campeonato Nacional 2024 y Copa Chile, lo que generó una ola de comentarios de los hinchas azules en las redes sociales.

Lo cierto que el actual jugador de Independiente de Medellín, equipo que juega en la Primera División de Colombia, tiene contrato con el cuadro Escarlata hasta diciembre de este año, pero todo parece indicar que rescindirá su contrato para recalar al Romántico Viajero.

¿Sus números en el DIM? En el conjunto cafetero ha disputado un total de 129 partidos y ha convertido 34 goles.

Pons sería el elegido para ser el nuevo 9 de la U | FOTO: Instagram

LA LLAMATIVA REACCIÓN DE TITO AWAD A LA POSIBLE LLEGADA DE LUCIANO PONS

Uno que se mostró sorprendido con la noticia fue el periodista Héctor Tito Awad, panelista del programa La Magia Azul, quien declaró en el espacio azul no haberlo visto jugar.

“La verdad es que no me nombraron a Pons como refuerzo, menos me lo nombraron como pedido de Gustavo Álvarez”, informó en su momento.

“¿Teni los equipos que ha jugado? Ha jugado en puros equipos charchas”, manifestó Awad.

¿EN QUÉ EQUIPOS HA JUGADO LUCIANO PONS?

El futbolista de 33 años ha tenido pasos por Aragua de Venezuela, San Miguel de Argentina, Atlanta, Flandria, San Martín de Tucamán, Banfield e Independiente de Medellín.