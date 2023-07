En Universidad de Chile quieren dar rápidamente vuelta la página tras la derrota sufrida en manos de Unión Española y ahora, solo se enfoca en el duelo ante Palestino el próximo sábado a las 20 horas, en el Estadio Santa Laura, en duelo válido por la decimoctava fecha del Campeonato Nacional.

Y una de las grandes interrogantes, es saber qué esquema empleará el técnico Mauricio Pellegrino, considerando la última derrota frente a los hispanos y que durante el desarrollo del compromiso mismo, varió de tres a una línea de cuatro defensores.

Bolavip Chile conversó con Héctor Tito Awad, quien realzó el problema que tiene la U para abordar este partido señalando que si dependiera de él, la situación es clara y Pellegrino debe cambiar el bloque posterior.

“Si bien he dicho que la U tiene buenos nombres, no tiene buena cantidad de jugadores, es corto el plantel y aquí empiezan los problemas. Yo vuelvo a la línea de cuatro”, sostuvo Awad.



¿Y por qué no mantener los tres en el fondo? el comentarista argumenta que “lo que pasa es que no confío en Nacho Tapia, es cierto que cuando ha entrado lo ha hecho bien, pero confío en Domínguez y Casanova. Además, ante Unión cambió a línea de cuatro”, recalcó.

Andía, asoma como el más probable reemplazante del Shelo Morales (Photosport)

Finalmente, tuvo palabras respecto al armado del mediocampo ante los árabes, “va a tener que ocupar a Cordero, yo veo pegado un 4-4-2 ante Palestino. Por izquierda pongo a Andía, no me la juego con algún cabro joven, además que viene de perder y el partido hay que asegurarlo con los experimentados, dentro de lo que se puede. Andía con pie cambiado y listo, no me caliento la cabeza.

En el medio juego con Cordero, Poblete y Fuentealba. Assadi creando”, afirmó.

“Arriba Leandro Fernández, que le falta un chorro de fútbol o Palacios. A Guerra, no lo va a sacar”, concluyó Awad.