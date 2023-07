Universidad de Chile dio vuelta la página y ya se mentaliza en el duelo ante Palestino del próximo sábado 30 de julio a las 20 horas, en el Estadio Santa Laura Universidad SEK.

De todos modos, los azules se mantienen en los primeros lugares de la tabla de posiciones y en ese sentido, el reconocimiento es para el técnico Mauricio Pellegrino, quien ha tenido la capacidad de recuperar al equipo, luego de malas temporadas anteriores.

Bolavip Chile, dialogó con Leonardo Véliz, quien tuvo palabras para el presente azul y lo primero fue valorar el trabajo del trasandino, esperando que pueda seguir en el banco azul.

“Sí, la U fíjate de mi punto de vista tiene que seguir manteniendo ese entrenador, porque tuvo paciencia de mantenerlo cuando no ganaba, hasta que fue tomándole la mano al equipo y se fue incrustando en los primeros lugares”, sostuvo el Pollo.

De todos modos, con una visión tan particular, Véliz agrega que quizás la U se mareó con los primeros lugares, pero así y todo, los rojos de Santa Lsura realizaron una gran presentación.

“Parece que se apunaron. Hace tiempo que la U no estaba en esos lugares. Se apunaron contra la Unión Española que jugó un partidazo, esas cosas uno tiene que empezar a defender y no caer en chauvinismo, en ese patriotismo exacerbado, no que los entrenadores chilenos”, enfatizó.

Pollo Véliz reconoce el trabajo de Mauricio Pellegrino (Photosport)

Finalmente, tuvo palabras para el momento de Lucas Assadi y Darío Osorio, a quienes repasó y criticó manifestando que responde a lógicas económicas, el demasiado realce que les han dado.

“También, es una dupla que ha sido inflada por los intereses económicos. Realmente a estos cabros no hay que inflarlos tanto. Le pegas un pinchazo y se desinflan. Assadi ya gran golazo, un carrerón contra Huachipato y golazo, pero no son contundentes, consistentes y regulares”, cerró Véliz.