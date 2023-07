Continúan los coletazos tras los dichos en el programa Círculo Central, en relación a quienes tienen la propiedad del club Universidad de Chile, entre los cuales asoma el nombre de Alexis Sánchez, como uno de los controladores de Azul Azul.

Una afirmación realizada en domingo por la noche por el conductor del espacio, Mauricio Israel y según lo recabado, poco se cree en la versión dada a conocer por el comunicador.

De todos modos, Bolavip Chile conversó con Héctor Tito Awad, quien apelando a un dicho vinculado con la religiosidad, señaló que por el momento es difícil creer que el Niño Maravilla pueda estar detrás de la adquisición de la U.

“Esto es como Santo Tomás, ‘Ver para creer’. Hace rato que hablan que los socios son estos, que los dueños son estos otros y ahora aparece Alexis Sánchez”, sentenció el comentarista del programa La Magia Azul.

Ahondando en aquello, el periodista señaló que si es lícito, no ve inconvenientes en que un futbolista compre acciones en un club. “Si un jugador de fútbol no tiene prohibición de comprar acciones, bueno, que las compre, pero yo creo que no es verdad”, afirmó.

Awad, reiteró su postura en virtud si es que pueden formar parte de una sociedad, siendo elementos vigentes señalando que no le incomoda que sea factible.

¿Tendrá acciones en la U Alexis Sánchez? (Photosport)

“Todos los jugadores que están cerca del retiro, tienen todo el derecho a invertir su plata dónde se les ocurra. Saben del tema, pero tengo la duda si jugadores activos pueden o no comprar acciones. No me desagrada la situación, al menos“, enfatizó el comentarista.

Al cierre, le dio con todo al programa de TV+ señalando que todo lo dicho en aquel panel, siempre queda en el aire y se duda si es información real. “En ese programa tiran muchas cosas al aire, dicen que son todas verdades y al final no pasa nada. Insisto, ver para creer”, concluyó Awad.