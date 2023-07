¿Tomará el martillo o no? Aseguran que el West Ham United sigue con el interés en Darío Osorio

Hace algunas semanas, sonó con mucha fuerza la opción de Darío Osorio en el West Ham United, pero tras una aclaración del periodista Maks Cárdenas, todo quedó en nada y finalmente el futbolista sigue en Universidad de Chile.

No obstante, todo se podría revertir, ya que la Joya de Hijuelas, sigue siendo mencionado por los diversos medios ingleses quienes continúan vinculándolo con el cuadro de los martillos.

Ahora fue el sitio Talk Sport, quien señaló que “El niño prodigio“, sigue en la órbita del equipo de Los Hammers, pese a que ya adquirieron el pase del portugués, Carlos Borges, quien tuvo muy pocas oportunidades en el Manchester City y en el ex club de Javier Margas, podría tener una nueva oportunidad .

Vale mencionar, que a principios de julio, se comentó que una oferta millonaria llegaría a la U por Osorio, algo que quedó en nada y se temrinó aclarando que hubo una confusión.

Osorio, no es titular para Mauricio Pellegrino (Photosport)

Según información de Bolavip Chile, en Azul Azul no dejarían marcharse al de Hijuelas por menos de cinco millones de dólares. No obstante, en el último tiempo, no ha llegado ninguna oferta formal por el joven zurdo, que además, está jugando muy poco en la U de Mauricio Pellegrino.