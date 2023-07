Histórico campeón en 1994 con la U feliz con el nivel de Marcelo Morales y hace llamado a la dirigencia: "No gasten plata en un lateral, él se está consolidando"

Tras la victoria de Universidad de Chile por tres goles a cero frente a Universidad Católica el pasado miércoles en la cancha del Estadio Santa Laura, muchos niveles levantaron en la escuadra azul y permite a lo menos, que los hinchas se ilusionen de cara a lo que viene.

Uno de esos futbolistas que han levantado está el lateral, Marcelo Morales, quien con el cambio táctico establecido por Mauricio Pellegrino, le ha permitido llegar más a labores ofensivas, donde se ha sentido mucho mejor y ante los cruzados fue uno de los más destacados, con asistencia y recuperación en dos goles.

Bolavip Chile dialogó con Patricio Mardones, quien por su trabajo pasado en los azules, conoce muy bien al oriundo de San Miguel. El histórico señaló que siempre el zurdo, le ha parecido un jugador más que interesante.

“Yo conociéndolo bastante a él, siempre me pareció un chico muy interesante y de proyección. Jugador con gran condición técnica y física, lo que pasa es que le costó asimilar el paso de divisiones menores a primer equipo, siempre tuvo ese problema en todo, pasar rápido de cero a cien”, sostuvo el ex volante.

De todas maneras, el ex seleccionado nacional aclara que mientras el jugador solucione sus ímpetus, se convertirá en una pieza clave para la U. “Se está consolidando de a poco y espero que no tenga recaídas en cuanto que a veces lo traiciona su carácter con expulsiones, pero va a ser un jugador interesante si madura lo antes posible. Pero en cancha, podía solucionar problemas como lateral o puntero”, reconoció Mardones.

Además, el recordado Pato cree que puliendo algunas cosas como la marca, el Shelo puede ser un gran jugador en esa zona y que incluso, no le desagrada llegar en volumen ofensivo. “Puede jugar perfectamente un poco más arriba, pero con la escasez de laterales que hay en el fútbol chileno y si logra ser un poco más riguroso en la marca, puede ser un muy buen lateral. No le asusta el área rival, no es un precipicio, hay que dejar que se consolide”, afirmó.

Mejorar un poco en la marca, es la gran deuda del 14 azul (Photosport)

Finalmente, el ex jugador hizo un llamado a la dirigencia de Azul Azul que bajo ninguna circunstancia contraten a un lateral y que esos recursos lo gasten en elementos que realmente faltan en los azules. “Yo no gastaría esas lucas en un lateral, en el fútbol chileno no estamos para eso y si Pellegrino lo logra consolidar, ¿Para qué? Ese dinero hay que gastarlo en un mediocampista o delantero, la U necesita de la mitad para arriba”, concluyó Mardones.