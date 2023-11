Tres fechas quedan para que el Campeonato Nacional llegue a su fin y en la Universidad de Chile están ilusionados con poder terminar el torneo de la mejor manera posible.

Los azules marchan en la octava posición y están luchando palmo a palmo con la Universidad Católica por meterse en la Copa Sudamericana del próximo año, por lo que todos los focos se irán a lo que serán los próximos tres duelos.

Pese a todo esto, hay un tema que los hinchas del Romántico le genera curiosidad y es la continuidad de Mauricio Pellegrino.

Sigue la incertidumbre por la continuidad de Pellegrino al mando de la U | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Fue en la conferencia previa al duelo ante Coquimbo Unido que Pellegrino se refirió a este tema y se abrió a la posibilidad de permanecer una temporada más al mando del cuadro estudiantil.

“Yo no he hablado con nadie al respecto, nadie me ha comunicado nada porque también estoy centrado en esta situación y también veo a la institución con el derecho de reflexionar hasta el final”, comenzó diciendo el estratega argentino.

“Cuando yo firmé el contrato con la U, la oferta era por dos años y era una condición muy importante para el club y yo insistí mucho que fuera un año porque para mí los clubes necesitan revisar las expectativas, lo que esperan de uno y si están de acuerdo o no. Me siento tranquilo por eso porque no hay tantas ataduras de ningún lado y también tiene libertad el club de accionar”, agregó.

“Yo creo que nuestra valoración por los resultados que hemos obtenido, entonces si terminamos bien y en una Copa Sudamericana, la valoración va ser diferente a la que no, todo se puede conversar, yo estoy abierto y este es un lugar donde estoy muy contento sobre todo por los jugadores que tenemos y la institución”, concluyó.

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile vuelve al ruedo este viernes 24 de noviembre a las 18 horas en el Estadio Santa Laura, cuando enfrente al cuadro de Coquimbo Unido por la fecha 28 del Campeonato Nacional, la antepenúltima del certamen.