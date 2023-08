“Una vergüenza”. Así catalogó Héctor Tito Awad la presentación de Universidad de Chile, tras la derrota por cinco goles a dos ante O’Higgins en el Estadio Santa Laura, sumando así la cuarta caída consecutiva en el Campeonato Nacional.

En diálogo con Bolavip Chile, el comentarista manifestó que el equipo ante los rancagüinos no tuvo alma y manifestó su molestia con el técnico Mauricio Pellegrino, quien tras el primer lapso no realizó ninguna modificación.

“Es un equipo sin alma. Cuando dije que ‘Carla Guerrero debiera dar una charla a este plantel’ con lo visto me lo ratifican. Jugamos contra un equipo que venía de cuatro fechas sin ganar, estábamos de local, con un O’Higgins que no vino a jugar si no a buscar el empate y el señor Pellegrino que no hizo ningún cambio para el segundo tiempo, O sea, ¡Quedó contento con lo que hizo el equipo en el primero?”, aseveró el panelista del Show de Goles.

Sin titubeos, Awad envió un potente mensaje al técnico trasandino y lo instó a poner el cargo a disposición de la dirigencia. “Yo soy Pellegrino pongo el cargo a disposición, a menos que la dirigencia lo deje, pero no voy a cambiar mi postura en relación que no debemos seguir haciendo las c*g*das que hicimos en los cuatro años anteriores, pero Pellegrino no tiene ascendencia sobre los jugadores y eso es grave. No sabe hacer jugar a los futbolistas, ellos están sin confianza y jugando en puestos equivocados”, expresó.

También, dio cuenta del triste escenario que vive la U por estos días y ni el cambio de esquema resultó, si no que todo lo contrario. “Esto es una vergüenza. Que venga O’Higgins y nos haga cinco goles dándose cuenta que atacando un poquito ganarían. La gente criticó la línea de tres y mira las c*g¨*das que quedan con cuatro“, aseguró el comentarista.

Como “Una vergüenza” catalogó Tito Awad, la cuarta derrota de la U (Photosport)

Continuando con su ofuscación, Tito Awad sostiene que la dirigencia laica fue muy pasiva en este mercado de invierno y agregó un nuevo punto bastante trascendental, que es que no entiende por qué los jugadores azules no están a la altura de la camiseta. “Se c*g*n todos. Dicen ‘es que jugar con la camiseta de la pesa’, pero si eso ha sido toda la vida. La directiva elige mal y no traen patrones que sean en cada una de las zonas. Tuvieron oportunidades de traer jugadores libres y no los trajeron. Algo hay del por qué los jugadores arrugan. Además, nadie ve lo que trabaja Pellegrino entonces resulta difícil analizar y criticar”, puntualizó.

“Analizar a la U por lo que muestra en cancha, es penoso”, finalizó un muy apenado, Héctor Tito Awad.