Héctor “Tito” Awad elogia Matías Zaldivia y Cristopher Toselli, quienes llegaron a reforzar a la Universidad de Chile para la presente temporada y son titulares en el equipo de Mauricio Pellegrino que luchará por clasificar a la Copa Sudamericana en las últimas tres fechas.

“La U en el arco está media cubierta. No sé qué va a pasar con Campitos que está en la banca. Toselli es buen arquero, no es un gran arquero, es un buen arquero, pero creo que lo de Zaldivia está a otro nivel”, comentó el destacado comentarista e hincha de la Universidad de Chile en conversación con Bolavip Chile.

Tito Awad tuvo grandes elogios para el defensor central. “Ya lo llamaron a la Selección mayor. Creo que es el mejor jugador de la U. Es el mejor central que hay en el fútbol chileno, incluido los que están afuera, me parece estupenda la renovación de ambos”.

Además, muestra su convencimiento en el llamado del zaguero a la Roja para la doble fecha eliminatoria de este mes de noviembre. “No tengo dudas que Zaldivia tenía que ir a la Selecció, tenía que renovarse y como el contrato automaticamente lo renovaba ciertos partidos”.

El comunicador radial asegura que el formado en Chacarita es el principal referente en el vestuario del Romántico Viajero. “Es el líder absoluto de la U, es el cabrón que la U necesita”.

Matías Zaldivia sigue en la Universidad de Chile para la tempoerada 2024 (Foto: Photosport)

Fin de ciclo para Mauricio Pellegrino en la Universidad de Chile

Tito Awad ve como terminado el ciclo para Mauricio Pellegrino en la Universidad de Chile. “Pellegrino ya para mí no existe. Clasifique o no clasifique a una Copa Sudamericana. Esto del chispazo, porque en el fondo ojalá tuviéramos ocho partidos con Católica, porque nos viene como anillo al dedo el juego de Católica. Pero eso no es una verdad, no es una realidad”.

“Nos da una felicidad que no perdió los cuatro clásicos, pero ¿Dónde está el proceso? El estilo de juego de la U ¿Qué es lo que es la U futbolísticamente hablando? Me saco el sombrero por la parte humana de Mauricio Pellegrino, pero profesionalmente como técnico, no le renuevo para nada, para mí no existe en la U”, finaliza.