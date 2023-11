Luego del triunfo por tres tantos a uno de Universidad de Chile en clásico ante Universidad Católica, en las huestes azules la ilusión y el entusiasmo crece de cara a las últimas tres fechas del campeonato nacional, con poder alcanzar un cupo en Copa Sudamericana.

Además, es potente ver cómo jugadores con pasado en los rivales tradicionales, como por ejemplo Matías Zaldivia y Cristopher Toselli, se han transformado en verdaderos baluartes dentro del plantel.

Y sobre todo este último, ya que el jugador fue ampliamente hostigado por la hinchada cruzada durante todo el compromiso con pifias y cánticos, que en ningún momento distrajeron al guardameta que jugó el mundial juvenil del año 2007.

Ha crecido tanta su injerencia en el plantel azul, que desde luego muchos ya señalan que Toselli debe seguir en el CDA, por su aporte tanto futbolístico, como en el aspecto liderazgo.

La propuesta de Caamaño

Sobre lo mismo, el entretubos de 35 años, ha ganado su espacio en la U durante el presente año 2023 y muchos ya quieren roles más de peso para el ex arquero de Central Córdoba.

Sin titubeos, durante la emisión del programa Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño no dudó en pedir la jineta de capitán para el actual guardameta de los universitarios.

“Se va Casanova, le renuevan a Toselli y si la U no trae a un jugador que sea símbolo, por ejemplo Charles Aránguiz, un Marcelo Díaz, jugadores que el hincha siempre quiere ver, para mi un nombre a considerar como capitán debe ser Cristopher Toselli“, dijo el panelista.

¿Por qué ese pensamiento?

El comunicador mientras analizaba el desempeño de lo azules y cruzados en el Clásico Universitario, dio cuenta de la importancia del portero para la interna de los azules.

“De verdad me llamó mucho la atención cómo Cristopher Toselli se impregnó, aún cuando era suplente, de todo esta necesidad de encontrar a alguien que hiciera sentir su voz. Él se dio cuenta que faltaba gente en el camarín para hablar”, dijo Caamaño.

Agregó que “muchos de los extranjeros como Palacios u Ojeda, son silentes, el mismo Nery Domínguez y me dicen desde la U, que Toselli lentamente, se fue ganando un espacio estando en la banca, muy entusiasmado y ahora se lo ganó en la cancha”, aseveró el periodista.

A la consulta de sus compañeros por qué no Matías Zaldivia, Caamaño respondió que “es que él tiene esa excepción que es de Colo Colo, no así Toselli que es de Católica. Creo que la gente de la U, lo de Toselli lo asimiló rápido, no así lo de Zaldivia y tiene un poco de resquemor que un ex colocolino sea el capitán”, cerró Caamaño.

Su pasado albo, complica a Zaldivia para ser capitán, sostiene Caamaño (Prensa Universidad de Chile)

Caamaño pide a Toselli como capitán (Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar la U por el Campeonato Nacional?

Los azules, saltarán a la cancha nuevamente por los puntos el viernes 24 de noviembre, cuando reciban a Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura a las 18 horas, por la antepenúltima fecha del Campeonato Nacional.