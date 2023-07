La Universidad de Chile vive un gran presente en el Campeonato Nacional. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino marchan en una expectante primera posición, pero una lamentable noticia se dio a conocer este martes 11 de julio que afecta a los hinchas azules.

Y es que el histórico comunicador Héctor Tito Awad reveló que podría estar viviendo sus últimos meses como comentarista de La Magia Azul y el Show de Goles de TNT Sports.

Awad tiene una dilatada trayectoria en los medios de comunicación | FOTO: Archivo

Esta noticia fue dada en el programa partidario azul, donde los propios panelistas del reconocido espacio quedaron boquiabiertos con el notición.

“Yo estoy analizando mi retiro, que lo vengo diciendo como hace cinco años”, dijo en un comienzo el contertulio de la U.

“A fin de año pienso retirarme de todo”, remarcó el comentarista a fines de los años ‘80 y comienzos de los ’90 en las pantallas del extinto canal, RTU.

Por último, Awad dejó en claro que “estoy un poco cansado que los propios colegas no me entiendan lo que quiero decir, no sé, quiero ver a la U terminar jugando bien este año y con eso soy feliz, si es campeona bienvenido sea”, cerró.