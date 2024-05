Ex DT de la U sigue de cerca la presente campaña de los azules, líderes del Torneo Nacional.

El presente de Universidad de Chile es muy aplaudible y que los tiene como punteros absolutos del Campeonato Nacional de Primera División.

En todas las líneas no existen puntos bajos, mérito absoluto del DT Gustavo Álvarez que le ha dado un sello propio a los universitarios.

Algo que se vislumbra desde la última línea y que valora, el ex técnico de la U, Hernán Caputto. En diálogo con BOLAVIP CHILE, quien destaca a jugadores de la última línea estudiantil e incluso, erige a dos jugadores como de los mejores del certamen.

“En lo defensivo te puedo hablar de dos de los mejores. Uno es Matías Zaldivia y el otro es Gaby Castellón, que no se habla mucho de él”, enfatizó el ex portero de los laicos.

Caputto: “Castellón es el mejor”

Ahondando en lo que respecta al actual golero de la U, el ex estratega de la selección chilena sub 17 apuntó al ex Huachipato como un jugador que resalta por el buen trabajo defensivo y que desde luego él, brilla por sí solo en la competencia.

“Siempre digo que el equipo que va primero, que tiene pocos goles en contra y muchos a favor, es realmente cómo se posicione la defensa y obviamente Gaby, es el mejor arquero del torneo”, puntualizó Caputto en el final.

Castellón es el mejor arquero del torneo, según Caputto (Photosport)

¿Cuándo Hernán Caputto dirigió a Universidad de Chile?

El ex entrenador de Ñublense dirigió a la U entre Agosto de 2019 y octubre de 2020. Justo en la época compleja donde se peleó con el descenso y durante el receso por la pandemia del Covid 19.