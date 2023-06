Enojado está el mundo azul tras la derrota de Universidad de Chile ante Magallanes en el Centro Deportivo Azul, que en dos partidos cayeron con un global de seis goles a tres.

Bolavip Chile dialogó con el histórico capitán, Roberto Reynero, quien con ironía, comentó esta derrota que desde luego, instala una luz de alerta a lo ocurrido ante la escuadra de Mario Salas.

“Imagínese que están esperando ver qué equipo preparar para cuando se reinicie el campeonato y más encima pierden con Magallanes, no creo“, señaló el ex lateral izquierdo a nuestro portal.

Fede Mateos anotó uno de los tres goles de la U ante la Academia (Prensa Universidad de Chile)

Siguiendo en esa temática, el Príncipe señaló que “es difícil, hoy en día si la U está haciendo todo el esfuerzo por mantenerse arriba, no podemos demostrar lo contrario en un entrenamiento, aunque sea eso, contra Magallanes, contra el colista. Tenemos que marcar la diferencia”, enfatizó el ex futbolista.

Finalmente y en relación al o los refuerzos que podrían llegar a la U, el otrora jugador solo espera que no se fallen en una eventual contratación. “Quiero que no nos equivoquemos en el refuerzo. Sea calado o no, pero que no nos equivoquemos”, concluyó Reynero.