Curicó Unido y Universidad de Chile animarán un compromiso de alto vuelo esta noche en el Estadio Santa Laura, donde tanto los curicanos como los azules necesitan de manera desesperada los tres puntos.

Luis Martínez, histórico goleador del cuadro de la Región del Maule, habló con Bolavip Chile y contó sus sensaciones para el duelo de esta noche con una leve repasada a la labor hecha por JJ Ribera.

“Lo que yo he visto y me he informado es que el equipo ha entrenado bien, con fe y ganas de lograr los tres puntos, pero eso de repente no se plasma en los partidos y deja a uno con poca fe, como término medio”, dijo.

Martínez le pegó sin filtro a Ribera por defensivo. | Foto: Photosport

Martínez le pega a Curicó por ser extremadamente defensivo: “El equipo tiene que atacar un poco más, arriesgar más. JJ Ribera es muy defensivo, no era lo que nosotros queríamos y él también en estos últimos partidos no es lo que él pensaba desde la calidad de jugadores que hay”.

En el cierre, Martínez entrega su pronóstico del decisivo compromiso a disputarse esta noche en Santiago: “Yo me conformo con el empate, lo firmo altiro porque el equipo no se ha visto porque no ataca”.

Cabe recordar que Curicó Unido marcha en el puesto 14 del Campeonato Nacional 2023, a tan solo una unidad del descenso, mientras que Universidad de Chile está en la octava casilla con 29 puntos y fuera de competencias internacionales.