El viernes pasado, el técnico de la selección chilena sub 23, Nicolás Córdova, dio a conocer la nómina definitiva que nos representará en el Preolímpico de Venezuela clasificatorio a París 2024.

No obstante, entre los convocados no aparece Marcelo Morales, de gran segundo semestre en Universidad de Chile y según la información consignada por Redgol, al día siguiente, da cuenta que el jugador no cumplió con la normativa impartida sobre bajar un porcentaje de grasa corporal.

Bolavip Chile fue a conseguir reacciones y conversó con el ex jugador azul Martín Gálvez, quien lo primero que señaló es que confía en la libertad plena de decisión del entrenador, en este caso, del Nico Córdova.

“Es parte de la libertad del entrenador y creo en la disciplina, él puede elegir lo mejor para representar a Chile. Creo que tal vez las otras alternativas que tiene en el puesto de Morales, están al mismo nivel y en ese sentido esta situación del peso corporal inclinó la balanza en beneficio de los otros, que también hay que pensar en eso, no solo en el perjuicio a Marcelo”, reveló el querido Tincho.

Sobre eso mismo, manifestó que “Córdova estuvo muchos años en Europa y hay ciertas cosas con las que no se tranzan, respecto al profesionalismo que se espera de quienes juegan y en ese sentido, ya dio muestra de mano dura dejando fuera a Luis Rojas, en una situación que definitivamente era peor, porque él no llegó a entrenar y lo marginó. Está bien la pauta que está marcando“, recalcó el ex futbolista.

El Tincho Gálvez, en diálogo con Bolavip (Archivo)

Martín Gálvez: “Al Shelo Morales no se le acaba el mundo”

Dentro de lo positivo que se podría rescatar en el plano azul, es que el sanmiguelino ya se pondrá a disposición del entrenador universitario, Gustavo Álvarez en la pretemporada.

“Marcelo en la U se ganó un puesto merced al rendimiento y su participación en ataque. Por lo tanto, es bueno para el entrenador contar con él“, sentenció el ex jugador azul.

A su vez, Gálvez trajo a la memoria un momento donde dos ex reconocidos futbolistas chilenos se quedaron fuera de un importante certamen y que en la sumatoria de sus carreras, no les afectó mayormente.

“En los Panamericanos de Venezuela quedaron fuera Lucho Pérez y Juvenal Olmos y no les cambió la vida. Con esto, a Morales no se le acaba el mundo, deberá seguir trabajando y el día de mañana convertirse en seleccionado titular adulto“, comentó el Tincho.

Finalmente, le entregó un potente consejo al Shelo Morales, “un mensaje para él es que siga trabajando, esto es un detalle en su carrera, le quedan 15 años como futbolista y que le sirva de experiencia”, cerró Martín Gálvez.

Ahora, el Shelo se abocará a la pretemporada con la U (Photosport

¿Cuáles fueron los números del Shelo Morales en 2023?

El jugador de Universidad de Chile entre Campeonato Nacional y Copa Chile, disputó 23 partidos de los cuales, en 21 fue titular. Anotó un solo gol y dio seis asistencias en el certamen de Primera División.