Histórico de Universidad de Chile defiende la continuidad de Luis Casanova: "Se ganó su espacio jugando, no hablando y no besando tanto la camiseta"

Se acerca el final de temporada y en los diferentes clubes del fútbol chileno ya comienza a ser tema obligado la continuidad de algunos jugadores en las respectivas instituciones.

Universidad de Chile no se queda ajeno a aquello y dentro de los futbolistas que finalizan vínculo se encuentra el actual capitán, Luis Casanova, con quien ya se comenzó a hablar hace algunos meses, pero aún sin resolución.

Bolavip Chile conversó con el ex mediocampista, Patricio Mardones, quien tuvo palabras para la opción que el ex Deportes Temuco siga ligado a los azules por al menos, la próxima temporada.

En la ocasión, el histórico argumentó que el Chino se ha ganado su lugar en los azules. “Yo creo que él se ha ganado un espacio en la U, se lo ha ganado jugando, no hablando y no dándole tanto beso a la camiseta”, aseveró el ex seleccionado nacional.

Ahondando en aquello, Mardones argumentó que el defensor “ha sido un jugador bastante regular y merece ser considerado para estar en un plantel de la U“, expresó.

Finalmente, confesó que el jugador merece seguir ligado a los universitarios. “Cuando estás en un plantel así, nadie te asegura titularidad, pero ha hecho los merecimientos para integrar un plantel de la U”, concluyó Mardones.

Casanova lleva un gol en la presente temporada en primera división (Photosport)

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional de primera división?

Tras el inicio de las clasificatorias sudamericanas y las fiestas patrias, vuelve la competencia en el certamen de primera división y Universidad de Chile tendrá que viajar al norte del país.

Los universitarios visitarán a Deportes Copiapó en el Estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla el domingo 24 de septiembre a las 15 horas y que tiene cancha sintética, que ha sido un verdadero dolor de cabeza para la U este año.