Histórico de Universidad de Chile enfurece por la actitud de Leandro Fernández contra Cobresal: "No es el que queremos"

Universidad de Chile no logró una nueva victoria y empató ante Cobresal en el Estadio Nacional. En tal encuentro, Leandro Fernández no exhibió su mejor versión y ello fue criticado por un histórico del club. No lo cuestionó por su técnica ni por su capacidad física, sino que por su actitud.

Para Sandrino Castec, el delantero argentino de la U debe dedicarse exclusivamente a jugar. En conversación con Bolavip Chile, el referente azul le pidió a Leandro Fernández concentrarse más en el equipo que en el rival. No quiere que sea el primero en aparecer en las discusiones.

“Creo que se enredó Fernández. Cuando se pone a discutir y pelear, no es el Fernández que queremos. Complicó al equipo, imagínate… una amarilla en el minuto que no tenía para qué”, comenzó indicando el exfutbolista de Universidad de Chile.

Tras ello, entregó los nombres de los que para él fueron figuras ante Cobresal. “Lo importante es que los jugadores están apareciendo, como Fabián Hormazábal y Maximiliano Guerrero. Para mí, la figura fue Fabián Hormazábal”, agregó el retirado jugador de 63 años.

Leandro Fernández fue criticado por Sandrino Castec.

Entendió el planteamiento del DT de Universidad de Chile

Para concluir, Sandrino Castec se refirió a la postura de Gustavo Álvarez frente al duelo. Para el referente azul no hay dudas: el equipo no se podía exponer a la velocidad de los punteros. En tal línea, llenó de elogios al atacante César Munder, que convirtió los dos goles de Cobresal.

“Es entendible lo que hizo el técnico, porque jugó a no arriesgar. Jugaba contra un buen equipo, sabemos que los equipos de Gustavo Huerta son complicados. Es un club que va a pelear el título nuevamente. La U hace tiempo que no se veía así”, complementó.

Cuándo juega la U

El próximo partido de la U será contra Cobreloa. Se jugará el domingo 31 de marzo, desde las 18:00 horas, en el Estadio Zorros del Desierto.