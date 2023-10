Hasta que un día terminó. Finalmente, Universidad de Chile consiguió un triunfo por dos tantos a cero ante Audax Italiano, poniendo fin a una racha de 86 días sin conseguir victorias y que calma las aguas en el equipo que dirige, Mauricio Pellegrino.

Y el mundo azul está contento, así lo manifestó el histórico jugador, Horacio Rivas, quien en conversación con Bolavip Chile recalcó que más allá de todo, el resultado tenía que prevalecer ante todo.

“Después de un pasar que no había sido bueno, después de tantas fechas sin ganar, uno lo evidenció. Uno le miraba la cara a la gente en el estadio, había preocupación e insatisfacción, pero el resultado debía transformarse en lo importante”, dijo Rivas.

Sobre si ahora es necesario ir por un cupo a un torneo internacional, el otrora Carepato lo dejó en claro y señaló que es una obligación y de no lograrlo, claramente sería un fracaso.

“Siempre lo he dicho, pero creo que la obligación de la U es clasificar a una copa internacional, esto no es un regalo. Si la U no clasifica a una copa y si bien no me gusta esa palabra, es fracasar, es un mal año. No es salvar el año y siempre debió ser así clasificar a un torneo internacional”, afirmó el ex defensor.

En relación a algunos jugadores cuestionados, Rivas defendió al atacante, Nicolás Guerra. “Guerra es un hombre de sacrificio. Sostengo que si se mantiene en el equipo es porque es muy táctico para el entrenador y es un jugador que cumple una doble función perfecta”, enfatizó.

Finalmente, destacó al lateral izquierdo, Marcelo Morales. “También me gustó Morales. Siento que cuando se le entrega la responsabilidad de ganar metros hacia adelante, se convierte en un hombre importante para el equipo. Realmente me llenó lo que hizo“, concluyó Rivas.

Rivas habló tras el triunfo de la U (Archivo)

¿Fecha y lugar del próximo partido de Universidad de Chile?

Ahora, viene un desafío inmediato para los de Mauricio Pellegrino y antes del largo receso por los Juegos Panamericanos, los azules tienen un bravo compromiso frente a Everton de Viña del Mar.

El cotejo se llevará a cabo este sábado 7 de octubre a las 17:30 horas, también en el Estadio Santa Laura en condición de local.