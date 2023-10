Ex capitán de Universidad de Chile se la juega: "Me gustaría que Mauricio Pellegrino siguiera en la U"

Los hinchas de Universidad de Chile y el entrenador Mauricio Pellegrino respiran con mayor tranquilidad tras el revitalizador triunfo ante Audax Italiano, con el cual el cuadro estudiantil cortó la mala racha de ocho partidos sin saber de victoria.

Y es que los azules están teniendo una irregular campaña en el presente Campeonato Nacional y el adiestrador trasandino ha tenido que lidiar con las críticas, por lo que todo parece indicar que el próximo año no continuará en el Romántico Viajero.

Pese a la victoria azul, Pellegrino sigue en la cuerda floja | FOTO: Photosport

A raíz de esto, Luis Musrri, ex capitán del elenco laico, conversó con el medio Prensa Fútbol y fue ahí que salió al paso sobre la permanencia de Pellegrino en la banca azul.

“Antes del partido decían que si la ‘U’ perdía iban a echar a Pellegrino, lo cual yo lo encontré una locura, debido a que es un desgaste otro interinato de aquí a fin de año”, declaró el ex volante de contención.

“La ‘U’ no brilló, pero mostró cosas y uno que fue jugador y entrenador, se da cuenta que los jugadores se jugaron la vida, donde mostraron una gran actitud dentro de la cancha. Eso me hace pensar que Pellegrino tiene un gran manejo de plantel y les hace llegar el mensaje a los jugadores. Quizás si tiene continuidad no sería malo y me gustaría que siguiera en la ‘U'”, cerró el entrenador nacional.

Lo cierto es que ex Vélez Sarsfield y sus pupilos se pusieron a tiro de cañón para llegar a puestos de copas internacionales, uno de los grandes objetivo de la dirigencia azul.

¿Fecha y lugar del próximo partido de Universidad de Chile?

Ahora, viene un desafío inmediato para los de Pellegrino y antes del largo receso por los Juegos Panamericanos, los azules tienen un bravo compromiso frente a Everton de Viña del Mar.

El cotejo se llevará a cabo este sábado 7 de octubre a las 17:30 horas, también en el Estadio Santa Laura en condición de local.