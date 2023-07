Histórico del Ballet Azul pierde la fe con Universidad de Chile y teme lo peor: "No se ve cómo salga una vez más de esto"

La derrota de Universidad de Chile caló hondo en el mundo azul, donde tanto hinchas como ex jugadores históricos lamentaron la caída ante Magallanes que, prácticamente, saca a la U de la carrera por el título a falta de varias fechas.

El cuadro azul enfiló su tercera derrota consecutiva en el Campeonato Nacional 2023 y, si bien está lejos de los puestos de abajo, se instaló la duda sobre para qué está realmente Universidad de Chile en este torneo.

La U suma tres derrotas consecutivas en el torneo. | Foto: Photosport

Francisco Las Heras, histórico del Ballet Azul, usó su cuenta de Twitter para expresar su pena tras la caída: “Se acabó, como he venido diciendo hace rato, un equipo sin fútbol es difícil que pueda rendir. La U no tiene fútbol, tiene arrestos individuales, pero nada más. Si a todo esto agregas que le fallan los goleadores con jugadas claras, entonces ya la situación es más que difícil”, dijo.

Las Heras, incluso, se pone en modo apocalíptico y teme lo peor para la U: “Nueva decepción para los hinchas azules. Jugar un partido contra el colista vislumbraba un triunfo para la U, pero anda tan mal y con poca confianza, hecho que se da por no lograr triunfos que hoy cae sin pena ni gloria. No levanta cabeza la U, no se ve cómo salga una vez más de esto”, remató.

De momento, la U marcha sexta en el Campeonato Nacional 2023 y estaría agarrando el penúltimo cupo a la Copa Sudamericana por diferencia de gol con Coquimbo Unido, que tiene los mismos puntos que la U pero peor diferencia al igual que Palestino.