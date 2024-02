Existen quienes tengan el corazón dividido de cara al duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano, claro que sí, hay y esperan con mucho entusiasmo el cotejo de este sábado 24 de febrero.

Se trata de Raúl Toro, quien tiene importantes razones para abrazar ambos colores y desde luego, mirarlos con mucha cercanía. A uno, el corazón y pese a no vestir nunca sus colores, los cobija.

El otro, como entrenador en uno de los procesos más exitosos que ha tenido el cuadro floridano a lo largo de su historia, de un equipo, que, increíblemente, nadie se explica por qué no fueron campeones.

Toro conversó con BOLAVIP CHILE y tuvo palabras para el duelo de este fin de semana, reconociendo que son sus grandes amores. “Son dos cosas diferentes. Uno es el interés por la U desde chiquitito, pero yo soy muy agradecido. Son mis dos amores”, afirmó el ex estratega.

De todos modos, es difícil apoyar a uno en específico y reconoció que este sábado “voy a disfrutar el partido. Lo único que espero es que la U y el Audax jueguen bien“, aseguró.

Sobre quién llega mejor, Toro señaló que “por lo que le vi a Audax Italiano, la U es favorita y si juega como lo hizo en algunos amistosos, donde los he visto bien, debiesen ganar. Pero el fútbol te pega charchazos, a veces”; manifestó.

Toro dirigió a Audax y acarició el título (Archivo)

Toro sobre Erviti: “No puede decir esas barbaridades”

Llamó mucho la atención las palabras del técnico de Audax Italiano, Walter Erviti señalando que él está por la voluntad de Dios y que no importa ganar partidos. Raúl Toro salió al paso de estas palabras.

“Yo soy católico, voy a misa, antes y después de los partidos voy a dar gracias y eso lo he hecho siempre. Pero, no puedo decir esas barbaridades, primero uno es entrenador y le están pagando por hacer bien la tarea“, reconoció el ex DT.

Finalmente y ahondando en aquello, sostuvo que “el otro día este cabro metió a Carlitos Villanueva ganando dos a uno, pero ¿A quién le va a quitar la pelota Carlitos, pues? con el cariño que le tengo. Pero, ¿Qué experiencia tiene este niño si no ha dirigido nunca?”, cerró Toro.

¿Cuándo debuta la U en el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile se estrenará este sábado 24 de febrero a las 18 horas en el Estadio Nacional, recibiendo a Audax Italiano en duelo válido por la segunda fecha del torneo de Primera División.